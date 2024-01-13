Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Wuling показал, как будет выглядеть новый кроссовер Bingo Plus

Премьера кроссовера Wuling Bingo Plus состоится в первой половине 2024 года

close
100%
carnewschina.com

Китайский автопроизводитель Wuling распространил официальное фото нового кроссовера Bingo Plus. Об этом сообщает carnewschina.com. Новый автомобиль будет представлен в первой половине этого года. Стоимость машины ориентировочно составит 100 тыс. юаней (1,2 млн рублей по курсу на момент публикации).

Длина автомобиля составляет 4090 мм, ширина – 1720 мм, высота – 1575 мм, колесная база – 2610 мм. У автомобиля будет отсутствовать решетка радиатора, а на колесных арках, порогах и бамперах будут установлены черные защитные пластиковые элементы. Другие примечательные особенности — круглые фары, пятиспицевые диски и двухцветный кузов. О том, как будет выглядеть салон, неизвестно.

Предполагается, что Wuling Bingo Plus предложат с единственным электромотором мощностью 102 л.с. Запас хода составит 400 км.

До этого стало известно, что входящая в группу «Автодом» автомобильная компания «МБ рус» (бывшее представительство Mercedes-Benz в России) стала дистрибьютором китайской автокомпании Seres Group, получив права на официальный импорт и продажи в РФ гибридных машин Seres Aito M5 и M7.

Ранее в Китае показали кроссовер Haval с названием как у гиперкара.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами