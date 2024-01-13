Wuling показал, как будет выглядеть новый кроссовер Bingo Plus

Китайский автопроизводитель Wuling распространил официальное фото нового кроссовера Bingo Plus. Об этом сообщает carnewschina.com. Новый автомобиль будет представлен в первой половине этого года. Стоимость машины ориентировочно составит 100 тыс. юаней (1,2 млн рублей по курсу на момент публикации).

Длина автомобиля составляет 4090 мм, ширина – 1720 мм, высота – 1575 мм, колесная база – 2610 мм. У автомобиля будет отсутствовать решетка радиатора, а на колесных арках, порогах и бамперах будут установлены черные защитные пластиковые элементы. Другие примечательные особенности — круглые фары, пятиспицевые диски и двухцветный кузов. О том, как будет выглядеть салон, неизвестно.

Предполагается, что Wuling Bingo Plus предложат с единственным электромотором мощностью 102 л.с. Запас хода составит 400 км.

До этого стало известно, что входящая в группу «Автодом» автомобильная компания «МБ рус» (бывшее представительство Mercedes-Benz в России) стала дистрибьютором китайской автокомпании Seres Group, получив права на официальный импорт и продажи в РФ гибридных машин Seres Aito M5 и M7.

Ранее в Китае показали кроссовер Haval с названием как у гиперкара.