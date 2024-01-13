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Пассажирский автобус врезался в остановившуюся фуру в Новосибирске

В Новосибирске «Газель» с пассажирами протаранила стоящий грузовик

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Depositphotos

Автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком в Заельцовском районе Новосибирска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию по региону. Авария произошла утром 13 января.

«По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем «Газель» при перестроении совершил наезд на стоящее транспортное средство — грузовой автомобиль Volvo. В результате ДТП пострадали два пассажира «Газели», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в момент аварии в слоне автобуса находились шесть пассажиров. Пострадавшие были госпитализированы. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего ДТП.

До этого сообщалось, что на Ставрополье перевернулся автобус, перевозивший работников предприятия. В автобусе в момент ДТП находились пять пассажиров. Пострадала 49-летняя местная жительница, она госпитализирована. Автобусом управлял 63-летний водитель. Проводится проверка инцидента.

Ранее стало известно, что в Калужской области семь автомобилей разбились в массовом ДТП.

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