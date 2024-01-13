В России начнут официально продавать автомобили нового китайского бренда

Входящая в группу «Автодом» автомобильная компания «МБ рус» (бывшее представительство Mercedes-Benz в России) стала дистрибьютором китайской автокомпании Seres Group, получив права на официальный импорт и продажи в РФ гибридных машин Seres Aito M5 и M7. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Автодома».

«АО «МБ рус», входящее в группу «Автодом», подписало прямое дистрибьюторское соглашение с компанией Seres Group, получив эксклюзивные права на импорт и дистрибуцию на российском рынке последовательных гибридов Seres Aito M5 и M7», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что во второй половине 2024 года на российский рынок также выйдет модель M9. Все машины получат гарантию, а владельцы смогут их обслуживать в сервисных центрах по всей стране.

До этого губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что бывший автозавод Volkswagen в Калуге предполагается перезапустить в течение первого полугодия 2024 года. Концерн Volkswagen объявил об остановке производства автомобилей в Калуге и контрактной сборки в Нижнем Новгороде 3 марта 2022 года. Компания связала решение с нарушением логистических цепочек на фоне санкций Запада из-за событий на Украине.

В мае 2023 года компания Volkswagen Group объявила о продаже своих российских активов, в том числе калужского завода.

Ранее «АвтоВАЗ» заявил о стопроцентной локализации Lada Granta и Niva.