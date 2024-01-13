Автобус с пассажирами попал в ДТП на Ставрополье

На Ставрополье перевернулся автобус, перевозивший работников предприятия. Об этом сообщает Telegram-канал ГИБДД по региону. Авария произошла в Новоалександровском округе вечером 12 января.

«На 7 км автодороги «Новоалександровск — Кропоткин» водитель автобуса ПАЗ не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением и допустил съезд с дороги в обочину, где автобус перевернулся», — говорится в сообщении.

В автобусе в момент ДТП находились пять пассажиров. Пострадала 49-летняя местная жительница, она госпитализирована. Автобусом управлял 63-летний водитель. Проводится проверка инцидента.

До этого стало известно, что автомобиль Lada Vesta из автопарка Госдумы попал в аварию. Машина врезалась в «Газель» после того, как в легковушку сзади въехал другой участник движения. О том, были ли в Lada Vesta во время удара пассажиры и где произошло ДТП, не сообщается.

Ранее в Псковской области автомобиль ушел под лед во время дрифта на реке.