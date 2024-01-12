Депутат о потере первой думской Lada Vesta: абсолютно безопасных машин нет в природе

Депутат Госдумы Олег Леонов рассказал «Газете.Ru», что не слышал о первом ДТП с участием Lada Vesta из автопарка Госдумы, о котором сообщил источник издания «Осторожно, Media». Леонов отметил, что продолжит пользоваться служебными машинами Lada, так как «от ДТП никто не застрахован». В «АвтоВАЗе» тему комментировать не стали.

«Нет, об этом ДТП не известно ничего. Я точно продолжу [пользоваться], конечно. Потому что в ДТП попадают все автомобили. От ДТП никто не застрахован и абсолютно безопасных автомобилей не существует в принципе, в природе нет таких. Я не могу оценивать ее характеристики, потому что я просто не знаю этого. Я считаю, что она не является опасным автомобилем точно», — сказал он.

По данным источника «Осторожно, Media», в результате аварии отечественный автомобиль «сложился в гармошку». Депутат Леонов считает, что машина должна была «смяться» — так работает пассивная система безопасности.

«Я по первому образованию инженер по организации и безопасности дорожного движения, поэтому [знаю] — если у автомобиля перед и зад до определенного предела складывается в гармошку — это очень хорошо. Это значит, что у автомобиля штатно работают пассивные системы безопасности. Он и должен сминаться. Если автомобиль не сминается, то это крайне плохо. Это значит, что удар не гасится, и опасности подвергаются люди внутри. А вот когда в гармошечку сминается перед автомобиля, то таким образом гасится энергия удара — и соответственно, на людей нагрузка приходится меньше», — пояснил он.

Еще один депутат Госдумы Денис Парфенов заявил «Газете.Ru», что тоже не знает об аварии. По его словам, основную роль играет не сам автомобиль, а навыки вождения водителя и общая безопасность на дорогах.

«Мне все равно, какая разница, Ford тоже может попасть в ДТП и Hyundai, поэтому, мне кажется, тут вопрос в первую очередь к навыку вождения шофера и к общей безопасности на дорогах. Vesta или не Vesta — по большому счету это не критично, на мой взгляд. Я не автоэксперт, не беру на себя роль эксперта в этих вопросах. Да, традиционно принято считать, что у отечественного автопрома с безопасностью, наверное, не так хорошо, как могло бы быть. Но это вопрос эволюции. Я думаю, что если заниматься целенаправленно развитием собственной промышленности, то и здесь подтянемся», — отметил он.

Представитель «АвтоВАЗа» в разговоре с «Газетой.Ru» не стал комментировать публикацию о произошедшей аварии.

«Без комментариев» — сказали в компании.

12 января издание «Осторожно, Media» со ссылкой на источник в Госдуме сообщило, что в Москве произошло первое серьезное ДТП с участием думского автомобиля Lada Vesta, в результате которого машина смялась в «гармошку». Машину сзади ударил другой автомобиль, передняя часть Vesta «зашла» под «Газель». Источник издания в Госдуме назвал автомобиль «небезопасным» и отметил, что после случившегося «многие напряглись».

Ранее депутат рассказал, что гараж Госдумы будет состоять из отечественных машин «почти целиком».