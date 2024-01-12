Уфимка пыталась придушить попутчицу ремнем безопасности

В Уфе местная жительница пыталась придушить попутчицу ремнем безопасности в такси. Об этом сообщает Telegrm-канал Mash Batash.

Отмечается, что напавшая женщина перед поездкой употребила алкоголь и вела себя в автомобиле вызывающе. Пассажирка по имени Ксения сделала ей замечание, после чего началась потасовка.

У Дома печати к буйной женщине присоединился ее друг. Ксению тянули за волосы, душили ремнем безопасности и вытащили из машины. Спустя некоторое время нападавшие скрылись, их ищут.

До этого стало известно, что в Псковской области автомобиль Audi провалился под лед реки Великой во время съемки видеоролика. Водитель намеревался заснять на видео дрифт на льду, однако во время проезда машины лед треснул и автомобиль затонул. При этом никто не пострадал, водителю удалось выбраться из машины.

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