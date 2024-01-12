На «АвтоВАЗе» рассказали о реальном уровне локализации автомобилей Lada

Уровень локализации современных автомобилей Lada зависит от конкретной модели. Об этом сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на президента компании Максима Соколова.

По его словам, модели Granta и Niva практически полностью достигли технологического суверенитета и уровень их локализации составляет 99%. У Vesta степень локализации составляет 95% и на предприятии работают над тем, чтобы приблизиться к отметки 100%.

Говоря о степени локализации Lada Largus, чье производство на заводе в Ижевске планируется перезапустить в мае, президент «АвтоВАЗа» отметил, что по нему «ситуация постоянно и быстро улучшающаяся».

До этого стало известно, что «АвтоВАЗ» не исключает возможность выпуска еще более упрощенных версий Lada Granta, если на них будет спрос. По словам Соколова, все зависит от спроса. Автомобили Lada Granta эксплуатируются не только в городах, но и в сельской местности, где упрощенные комплектации особенно востребованы. Если покупатель готов отказаться от условного электроусилителя руля, чтобы купить машину даже на 10 тыс. рублей дешевле, то «АвтоВАЗ» готов дать ему такую возможность.

Ранее сообщалось, что проект кроссовера Lada X-Cross 5 окончательно закрыт.