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Россиянам назвали оптимальный пробег для замены масла в автомобиле

Автоэксперт Колодочкин назвал два варианта пробега для замены масла в авто

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Наталья Горшкова/РИА Новости

Моторное масло в автомобиле можно менять на пробеге 15 тысяч километров, но если машина регулярно движется в пробках или двигатель работает под нагрузкой, то этот показатель уменьшается вдвое. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин. Из-за несвоевременной замены масла мотор может заклинить, предупредил он.

«Каждый автопроизводитель дает усредненные пожелания к замене масла. В основном это 15 тыс. км — рекомендация, которая сделана на основе собственных испытаний. Но это без учета нагрузок», — сказал Колодочкин.

По его словам, в последнее время производители стали добавлять в руководство эксплуатации автомобиля оговорку о том, что при движении машины в тяжелых условиях, к которым относится и езда в городских пробках, этот условный параметр по замене необходимо делить пополам.

«Делать опыты над своим автомобилем не надо. Бывалые автовладельцы, привыкшие ко всему, вообще меняют масло каждые 5-7 тыс. км. И это оптимальный вариант, чтобы мотор прослужил долго. Но при такой частой замене ни в коем случае нельзя покупать самое дешевое и плохое масло в расчете на то, что через несколько тысяч километров его все равно придется сливать», — уточнил автоэксперт.

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