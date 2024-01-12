В России начались продажи Kia Soul, произведенных в Калининграде

Калининградский «Автотор» после отгрузки дилерам модели Kia Seltos начал поставлять еще один кроссовер — Soul, выяснила «Газета.Ru». В 2022 году завод не смог выпустить эти автомобили из-за заморозки поставок компонентов со стороны корейских партнеров.

«Машины потихоньку привозят с «Автотора» — Seltos и Soul. Хотя их начали везти только сейчас, по ПТС они 2022 года выпуска», — рассказал менеджер автосалона Kia в Москве корреспонденту «Газеты.Ru», обратившемуся с вопросом о приобретении автомобиля из новых поставок.

Отмечается, что по несколько автовозов с автомобилями Kia для крупных дилеров завезли в Санкт-Петербург, Москву и другие крупные города ЦФО.

В 2022 году Kia Soul обновился. У новинки появились новые передний и задний бамперы, увеличенная решетка радиатора, а также фары, которые объединены в общий блок. Наконец, пересмотрена цветовая гамма кузова. Салон Kia Soul практически остался прежним. Изменились лишь клавиши на спицах руля.

Обновленный Kia Soul комплектуется 149-сильным 2-литровым бензиновым мотором, вариатором и передним приводом.

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