Россияне стали чаще покупать «красивые номера» для авто

В России за 12 месяцев 2023 года спрос на автомобили с «красивыми номерами» повысился в среднем на 5,2% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании классифайда «Авито Авто» (есть у «Газеты.Ru»).

«Больше всего выросла доля спроса на автомобили с «красивыми номерами» Lada Granta, Lada Samara, Volkswagen Polo, Ford Focus. При этом спрос больше всего снизился у Lada Niva, Chevrolet Niva, Lada 4x4 и у Toyota Camry», — говорится в сообщении.

Для автомобилей премиум-сегмента «красивые номера» стали менее привлекательными: например, для Porsche Cayenne спрос на них упал почти в 2 раза по сравнению с 2022 годом.

Средняя наценка за «красивые номера» в прошлом году составила 7,5% для всех автомобилей. При этом такие номерные таблички больше всего увеличивали стоимость таких автомобилей: Mercedes-Benz E-класса – на 31% по сравнению с обычными номерами, Lada Samara – на 23% и ВАЗ 2107 – на 21%.

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