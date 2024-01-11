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Названы системы автомобиля, которые больше всего страдают в холода

Автоэксперт Рузанов нашел системы автомобиля, которые чаще всего ломаются в морозы

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Наталья Горшкова/РИА Новости

В сильные морозы автомобилисты часто жалуются на появление различных утечек в двигателе, коробке передач и гидроусилителе руля. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на технического директора международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Алексея Рузанова. В конечном итоге это может привести к поломке агрегата.

«Стандартная история: машина ночует на улице, где мороз ниже 25 градусов, а утром водители видят лужи самых разных цветов под автомобилем. Утечки возникают в следующих узлах автомобиля: двигателе, коробке передач, ГУР. Причины утечек часто кроются в соединительных элементах: сальники может выдавить, резиновые прокладки твердеют и сжимаются на морозе, а пластиковые элементы становятся хрупкими», — сказал Рузанов.

Кроме того, в сильные холода часто выходят из строя элементы подвески, такие как сайлентблоки, стойки стабилизатора, а также пыльники ШРУСов.

По словам эксперта, чаще всего первыми из строя в морозы выходят из строя элементы, которые до этого требовали обслуживания или ремонта.

До этого стало известно, что на российском рынке увеличилось количество контрафактных автомобильных запчастей. В 2023 году подделки чаще всего встречались среди оригинальных, известных европейских и японских производителей комплектующих и моторных масел.

Ранее стало известно, что в России на четверть выросли цены на услуги автосервисов.

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