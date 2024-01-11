В России скопились большие запасы нераспроданных автомобилей

В России на складах дилеров скопились большие запасы нераспроданных автомобилей. Это произошло из-за роста ставки Центробанка. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на главу компании «Автодом» Андрея Ольховского.

«После того как ЦБ поднял ключевую ставку, спрос на автомобили существенно снизился. В условиях, когда дефицита автомобилей нет, а есть избыток, дилеры вынуждены давать какие-то скидки и преференции покупателям, чтобы клиенты выбирали их. Автомобилей сейчас много. По моим ощущениям, на складах скопилось более 200 тыс. автомобилей», — сказал Ольховский.

По его словам, это двухмесячный запас автомобилей. Еще столько же находится в пути.

До этого автоэксперт и автожурналист Егор Васильев заявил что в 2024 году скачкообразного роста российского автомобильного рынка не произойдет. По его словам, в этом году продажи будут достигать 1-1,2 млн автомобилей, эти показатели будут соответствовать установленным четыре-пять лет назад.

Ранее сообщалось, что в России стали реже похищать автомобили.