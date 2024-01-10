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В Геленджике автокран протаранил более десяти автомобилей

В Геленджике произошла массовая авария с участием автокрана

В городе-курорте Геленджик произошла авария с участием автокрана, который на огромной скорости протаранил свыше десяти машин. Об этом сообщает официальный Telegram-канал городской администрации.

По информации мэрии, у автокрана во время движения отказали тормоза, что спровоцировало массовую аварию с участием 14 автомобилей. ДТП случилось на улице Новороссийской.

В публикации говорится, что на место инцидента приехали спасатели, пожарные и врачи скорой помощи, которые на данный момент оказывают помощь водителю потерявшей управление спецтехники.

«Предварительно, остальные участники аварии не пострадали», — отмечается в сообщении.

Дополнительная информация будет опубликована позднее, пообещали в мэрии.

В ноябре водитель утопил свою машину, пытаясь пересечь реку вброд недалеко от Геленджика. Впоследствии сообщалось, что мужчина смог выбраться сам, обошлось без травм.

Ранее спасатель рассказал, как спастись при массовых зимних ДТП.

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