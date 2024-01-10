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Госдума получила первые отечественные автомобили

В Госдуме рассказали о ходе замены автомобилей на отечественные

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«Газета.Ru»

Государственная дума получила 33 автомобиля российского производства на замену иномаркам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в аппарате нижней палаты парламента.

Глава комитета Думы по контролю Олег Морозов отметил, что автопарк меняется постепенно с учетом выработки действующих автомобилей.

«Депутаты в Москве, кто пользуются автомобилями по вызову, многие пользуются «Ладами», — рассказал он.

По словам Морозова, его служебная иномарка имеет пробег 200 тыс. км, он отметил, что через 50 тыс. км ее надо будет заменить на отечественный автомобиль.

До этого «Ведомости» со ссылкой на собеседника в аппарате нижней палаты сообщили, что в Госдуму поступили 33 машины Lada Vesta, на которые должны будут пересесть с этого года депутаты. Отмечается, что такими автомобилями смогут пользоваться рядовые депутаты Госдумы, при этом машины не будут закреплены за конкретными парламентариями. Вице-спикеры Госдумы и руководители фракций смогут пересесть на автомобили Aurus.

Ранее Путин высказался против использования маткапитала для покупки машины.

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