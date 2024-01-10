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В России подорожали все модели УАЗ

УАЗ поднял цены на все свои внедорожники на 35-50 тысяч рублей

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УАЗ

Ульяновский автозавод повысил цены на все свои внедорожники. Об этом сообщает портал «Автоновости дня». Прибавка к стоимости составила 35 – 50 тыс. рублей или 2,5 – 3,3%.

Наименьшую прибавку получил УАЗ «Хантер», который стал стоить на 35 тыс. рублей дороже, чем раньше. Флагманы легковой линейки УАЗа – «Патриот» и «Пикап» – со сменой года производства подорожали на 50 тыс. рублей.

УАЗ «Хантер» выпускается со 112-сильным двигателем, китайской пятиступенчатой «механикой» BAIC и системой полного привода. УАЗ «Патриот» и «Пикап» комплектуются как 150-сильным мотором класса «Евро-2», так и более экологичным силовым агрегатом класса «Евро-5» с той же отдачей.

До этого стало известно, что Ульяновский автозавод проводит испытания модернизированного внедорожника УАЗ «Патриот». Автомобиль вместе с обновленным внешним видом получит новый силовой агрегат.

Автомобиль оснастят двухлитровым дизельным двигателем мощностью 130 л.с. (288 Нм), производство которого локализовано на заводе «Соллерс Алабуга». Мотор будет сочетаться с 6-ступенчатой механической трансмиссией. Такой же силовой агрегат устанавливается на коммерческий Sollers Argo, выпускаемый на мощностях УАЗа.

Ранее сообщалось, что председатель сената Италии избавился от подаренного Берлускони «УАЗ Патриот».

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