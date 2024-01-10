Мэр Собянин рассказал какие новые дороги появятся в Москве

В Москве в 2024 году планируется построить 94 км дорог, 30 искусственных сооружений и 15 пешеходных переходов. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин. Среди прочего — завершение строительства Южной рокады и окончание ремонта развязок на МКАД.

«Планируем достроить Южную рокаду. Трасса длиной порядка 40 км пройдет от развязки Рублевского шоссе с МКАД до улицы Верхние Поля в Капотне и улучшит транспортное обслуживание жителей 24 районов Москвы. В 2024 году мы завершим масштабную программу реконструкции развязок на МКАД. Начиная с 2012 года было кардинально обновлено 20 развязок, благодаря чему улучшилось движение и на МКАД, и на вылетных магистрали», — сказал Собянин.

Кроме того, в 2024 году на северо-востоке Москвы откроется новый путепровод через железнодорожные пути МЦД-1, который соединит улицу Хачатуряна с проектируемым проездом №2236. Появится дублер Калужского шоссе, который пройдет между Калужским и Киевским шоссе – от поселка Мосрентген до Троицка. Также будет введен в эксплуатацию участок от магистрали «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе» до трассы Середнево – Марьино – Десна.

До этого стало известно, что в России придумали специальную сетку, предотвращающую образование ям на автомобильных дорогах. Авторами изобретения стали ученые из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ).

Ученые изучили механизмы просадки дорог и выяснили, что ямы образуются на стыке жестких и облегченных элементов автодорог, которые соединяются недолговечным материалом в виде пешеходных плит. После укладки дорожного покрытия с решеткой его долговечность увеличивается. Кроме того, уменьшается вероятность потери контроля над автомобилем и ДТП. Такая технология была применена на одной из автодорог в Приволжском федеральном округе в 2023 году.

Ранее сообщалось, что в России разработали суперсредство для строительства автодорог.