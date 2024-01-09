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«Автотор» возобновил отгрузку дилерам кроссоверов Kia Seltos

No Limits: «Автотор» начал поставлять Kia Seltos российским дилерам

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Kia

Калининградский завод «Автотор» начал отгрузку дилерам кроссоверов Kia Seltos, которые ранее оставались на территории завода в некомплектном состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

Железнодорожный состав из вагонов-автомобилевозов, нагруженных кроссоверами Kia Seltos, а также Kaiyi X3 и X3 Pro, которые тоже собираются на «Автоторе», удалось сфотографировать на перегоне в Московской области. В составе насчитывалось порядка 25 вагонов.

О том, что на заводе «Автотор» скопились несколько сотен недособранных автомобилей Kia, стало известно летом 2023 года. Машины были выпущены до 24 февраля 2022 года, однако их не смогли окончательно доделать из-за недостатка компонентов, включая экраны медиасистемы, комбинации приборов, элементы отделки салона.

Ранее стало известно, что Volkswagen оборудует автомобили Golf и Tiguan искусственным интеллектом ChatGPT.

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