Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Момент наезда на поэта Льва Рубинштейна попал на видео

Московский Дептранс опубликовал видео с наездом на Льва Рубинштейна

Московский Дептранс опубликовал видео с моментом ДТП, в котором пострадал поэт Лев Рубинштейн. Автомобиль сбил 76-летнего мужчину в Москве на улице Образцова. По информации Дептранса, наезд произошел 8 января в районе дома 9.

На кадрах с камеры наблюдения видно, что пешеход пересекал улицу по нерегулируемому пешеходному переходу. Один из ехавших автомобилей притормозил и пропустил его. После того, как Рубинштейн пересек большую часть проезжей части, включая трамвайные пути, встречный автомобиль сбил его. От удара 76-летний мужчина взлетел в воздух и упал на асфальт. После этого машина остановилась.

До этого стало известно, что Лев Рубинштейн получил тяжелые травмы и находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. После ДТП его госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Ранее в Псковской области водитель провалился под лед в процессе съемки видео.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами