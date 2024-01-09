Момент наезда на поэта Льва Рубинштейна попал на видео

Московский Дептранс опубликовал видео с моментом ДТП, в котором пострадал поэт Лев Рубинштейн. Автомобиль сбил 76-летнего мужчину в Москве на улице Образцова. По информации Дептранса, наезд произошел 8 января в районе дома 9.

На кадрах с камеры наблюдения видно, что пешеход пересекал улицу по нерегулируемому пешеходному переходу. Один из ехавших автомобилей притормозил и пропустил его. После того, как Рубинштейн пересек большую часть проезжей части, включая трамвайные пути, встречный автомобиль сбил его. От удара 76-летний мужчина взлетел в воздух и упал на асфальт. После этого машина остановилась.

До этого стало известно, что Лев Рубинштейн получил тяжелые травмы и находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. После ДТП его госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Ранее в Псковской области водитель провалился под лед в процессе съемки видео.