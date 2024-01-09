В России могут признать армянские водительские права

Вопрос признания выданных в Армении водительских удостоверений в России обсуждается властями двух стран. Об этом сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на пресс-службу МИД Армении.

«Сообщаем, что вопрос признания на территории РФ водительских удостоверений, выданных армянскими полномочными органами, находится в повестке двухсторонних обсуждений», — рассказали изданию в МИД Армении.

Также во внешнеполитическом ведомстве этой страны добавили, что Россия и Армения отметили важность правовой формулировки, необходимой для регулирования прав армянских граждан на вождение транспортных средств для занятия торговой деятельностью в Российской Федерации.

До этого Госдума РФ отложила на неопределенный срок рассмотрение законопроекта о признании водительских прав граждан Армении для работы и предпринимательства в России.

Ранее стало известно, что в России продлят на три года водительские права, срок действия которых заканчивается в 2024 и 2025 годах.