На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта

Автомобильное движение по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, говорится в сообщении. Причины остановки движения не уточняются.

До этого движение автомобилей на Крымском мосту перекрывали ночью 26 декабря и днем 25 декабря. 21 декабря движение на мосту остановили из-за работы системы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о попытках построить Крымский мост при Николае II и Сталине.