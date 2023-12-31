Стала известна судьба китайских машин FAW с шильдиком Lada

Около 120 автомобилей Lada X-Cross 5 были доставлены с завода в Санкт-Петербурге на площадку одного из дилеров Lada в Тольятти. Об этом рассказали инсайдеры в сообществе Avtograd news в соцсети «ВКонтакте».

По их данным, сейчас автомобили проходят предпродажную подготовку, в рамках которой им меняют летнюю резину на зимнюю. Последнее может указывать на то, что эти машины будут использовать в корпоративных автопарках в качестве служебных автомобилей, считают в сообществе.

«По всей видимости, это весь тираж, что был собран методом крупноузловой сборки. Сейчас на конвейере завода в городе на Неве идет сборка кроссоверов в сотрудничестве с другим производителем из Поднебесной», — отметили инсайдеры.

Старт производства автомобилей Lada X-Cross 5 (китайские FAW Bestune T77 с другим шильдиком) на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге был дан летом 2023 года, однако продажи машин до сих пор не начались. По мнению автоэкспертов, партнерство FAW с «АвтоВАЗом» не состоялось. На «АвтоВАЗе» уклонились от прямого ответа на вопросы о дальнейшей судьбе проекта X-Cross 5 и не опровергли сообщения СМИ о вероятном сворачивании производства этой модели.

В декабре с официального сайта «АвтоВАЗа» информация о кроссовере Lada X-Cross 5 исчезла.

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