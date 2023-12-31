Пять человек пострадали в ДТП на трассе под Тюменью

В Тюменской области несколько человек пострадали в результате серьезного ДТП с двумя автомобилями. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 109-м километре автодороги Шадринск — Ялуторовск в Исетском районе. По предварительным данным, на трассе столкнулись автомобили Kia Stinger и Hyundai. Количество пострадавших уточняется, в больницу доставлены четыре-пять человек, есть люди с тяжелыми травмами, рассказали в ГИБДД.

По данным полиции, автомобилем Kia управлял 31-летний житель Кургана. Движение в районе места ДТП ограничено и осуществляется в реверсивном режиме по одной полосе в двух направлениях. Автоинспекторы регулируют движение вручную.

Ранее в США водитель шесть дней провел взаперти в машине после ДТП и выжил.