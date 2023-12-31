Водитель со сломанными ногами был заперт в машине шесть дней после ДТП и выжил

В США водитель попал в ДТП, получил сильные травмы и на шесть дней оказался заперт в автомобиле. Об этом сообщает CNN.

Два рыбака обнаружили разбитый пикап под мостом у ручья рядом с межштатной автомагистралью 94 на северо-западе штат Индиана. В салоне автомобиля оказался 27-летний Мэттью Реум, который был зажат в машине после ДТП. Рыбаки вызвали на место экстренные службы. Реум рассказал спасателям, что не чувствует своих ног.

Выяснилось, что мужчина попал в аварию 20 декабря, за шесть дней до того, как его нашли. Вылетевший с трассы автомобиль оказался вне зоны видимости других водителей, а из-за шума проезжающих мимо машин никто не слышал его криков о помощи. Чтобы выжить, Реум собирал своей рубашкой дождевую воду из водосточной трубы, оказавшейся над машиной, а подушку безопасности использовал в качестве одеяла. В ДТП мужчина получил серьезные травмы ног, его госпитализировали.

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