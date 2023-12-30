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В Ивановской области тепловоз снес легковой автомобиль с людьми

Пять человек пострадали при столкновении тепловоза и авто в Ивановской области

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МЧС Ивановской области

Тепловоз и легковушка столкнулись в Ивановской области. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС по региону. Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Иудкино.

«Произошло столкновение тепловоза, следовавшего по маршруту Иваново-Беляково и легкового автомобиля Kia. Пожарные деблокировали 1 человека. Всего в результате ДТП пострадали 5 человек, в том числе 3 детей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшие люди были госпитализированы в ближайшую больницу. Судя по фото, при столкновении автомобиль отбросило на обочину. Машина получила серьезные повреждения кузова, сработали подушки безопасности. Скорее всего автомобиль не подлежит восстановлению.

До этого стало известно, что автомобильная авария с участием двух грузовиков произошла на трассе М-11 в сторону Москвы. На скользкой дороге столкнулись два грузовика и несколько седанов — черная Toyota разбилась всмятку. Пострадавшие, находившиеся в иномарке, госпитализированы, на месте работают оперативные службы. Движение транспорта частично перекрыто.

Ранее сообщалось, что полиция задержала водителя, устроившего ДТП с 13 авто в Москве.

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