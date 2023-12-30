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Появились кадры с места ДТП с главой минздрава Башкирии

Появились кадры с места ДТП, в котором пострадал глава минздрава Башкирии

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ГИБДД Башкортостана

Появилось видео момента дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. Соответствующий пост опубликован в группе во «ВКонтакте» «Караидель Главный».

«Как видим на видео, виновником оказалась правительственная машина», — указано в комментарии к посту.

По данным ГИБДД, авария произошла около 15:00 в пятницу, 29 декабря, на 66-м км автодороги Бирск — Тастуба — Сатка. В ДТП столкнулись Toyota Camry, Lada Granta и Lada Largus.

Министр Рахматуллин был за рулем «Тойоты», принадлежащей госуправляющей компании. Вместе с чиновником были госпитализированы еще два пассажира его машины.

На месте ДТП находятся сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы.

По данным телеканала «Вести», Рахматуллин получил закрытый перелом ключицы и черепно-мозговую травму.

Ранее были перечислены правила зимней езды на автомобиле.

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