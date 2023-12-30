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Первые российские автомобили Lada Vesta поступили в гараж Госдумы

Володин сообщил о появлении первых автомобилей Lada Vesta в гараже Госдумы

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Lada

В гараже Госдумы РФ появились первые автомобили Lada Vesta. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя палаты парламента Вячеслава Володина.

«В гараж Госдумы поступили первые автомобили Lada Vesta. Депутаты будут ездить на них уже с нового года. Замена автопарка на российские машины будет производиться постепенно, по мере выбытия иномарок из строя. Также нами было принято решение в избирательных округах закрепить за каждым депутатом автомобиль отечественного производства», — сказал он.

О том, что депутатам следует принять решение об использовании в качестве служебных авто только отечественных машин, таких как «Москвич», Lada и Aurus, Володин заявил в июле 2023 года. Он подчеркнул, что Россия не создаст собственный автопром, если «будут другие автомобили» и россияне будут пользоваться машинами недружественных стран.

В Минпромторге подготовили список машин, которые рекомендованы для приоритетного использования госслужащими в служебных целях. В него вошли бренды Lada, УАЗ, Aurus, «Москвич». Володин заявил, что депутаты будут пользоваться автомобилями Lada, Aurus и «Москвич».

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко также выступила за использование чиновниками отечественных автомобилей. По ее словам, она передвигается на Aurus, а до этого ездила на Mercedes-Benz.

Ранее автоэксперт Ян Хайцеэр заявил, что чиновники воспринимают отечественные машины как испытания.

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