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Suzuki отказалась поделиться с Toyota моделью Jimny

Suzuki ответила отказом на просьбу выпустить Jimny под маркой Toyota

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Suzuki

Компания Suzuki в рамках сотрудничества с Toyota не дала разрешения на выпуск культового внедорожника Suzuki Jimny под брендом Toyota. Об этом сообщает Autocar India со ссылкой на собственный источник.

«Это все равно, что просить Toyota позволить нам «бейдж-инжиниринг» в отношении Land Cruiser. Модели, составляющие основу нашего бренда, не предназначены для совместного использования, и обе компании уважают это», — заявил собеседник издания.

В рамках сотрудничества Suzuki и Toyota в настоящее время несколько моделей, выпускаемых на индийском заводе Maruti Suzuki, продаются под обеими марками. Это Suzuki Baleno и Toyota Glanza, Suzuki Ertiga и Toyota Rumion, а также Suzuki Grand Vitara и Toyota Urban Cruiser Hyryder. Однако предоставить для «бейдж-инжиниринга» (выпуск автомобиля под другой маркой с изменением эмблем и названия. — «Газета.Ru») модели Swift и Jimny фирма Suzuki не пожелала.

«Toyota хотела «бейдж-инженерные» Jimny и Swift, но мы вежливо отказались», — уточнил источник в Suzuki.

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