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Петербургские гаишники протаранили два каршеринга и такси

В Санкт-Петербурге машина ДПС врезалась в два авто каршеринга и такси

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Ольга Мусина/spb_today/VK

В Санкт-Петербурге произошло массовое ДТП с участием патрульного автомобиля ДПС, двух каршеринговых автомобилей и такси. Об этом сообщает 78.ru.

Авария произошла на проспекте Энгельса при повороте на Гданьскую улицу. По сообщениям очевидца, машина ДПС выехала на встречную полосу, задела по касательной такси и врезалась в автомобиль каршеринга.

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уточнили, что инспекторы увидели едущий навстречу подозрительный каршеринговый BMW и захотели его остановить, чтобы проверить документы у водителя. При этом водитель попутного Geely Coolray не уступил им дорогу, в результате чего патрульная Skoda столкнулась с ним, выехала на встречную полосу и врезалась в автомобиль каршеринга.

«В результате ДТП водитель каршеринга и его пассажир, 30-летний мужчина, получили травмы легкой степени тяжести и были госпитализированы. Сотрудники Госавтоинспекции, после оказания медицинской помощи на месте, продолжили несение службы», — отмечается в сообщении полиции.

По факту ДТП проводится проверка, патрульный автомобиль получил значительные повреждения.

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