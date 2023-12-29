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Стали известны авто, которые чаще всего заказывали по параллельному импорту

Россияне в 2023 году чаще всего покупали из-за рубежа кроссоверы Hyundai и Kia

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Hyundai

Россияне в 2023 году чаще всего заказывали из-за границы по параллельному импорту автомобили корейских и немецких марок стоимостью от 2,5 млн рублей до 4 млн рублей. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов (специализируется на доставке «под ключ» машин из Южной Кореи, Европы и Японии).

«В этом году покупатели чаще всего выбирали для ввоза автомобили Hyundai Tucson и Kia Sportage. Это кроссоверы по ценам в районе 2,5 млн рублей. Машины примерно 2018-2020 годов выпуска с пробегом 30-50 тыс. км. Автомобили в комплектациях близких к топовым, где есть люк, подогревы, различные электрорегулировки. Чуть подороже — Hyundai Santa Fe, его цена в районе 3,5 млн рублей. В списке популярных в этом году есть и немецкий премиум. Например, Audi A5 и A6, BMW 5 Series. Стоимость таких машин, в зависимости от комплектации, колеблется от 3,3 млн рублей до 4 млн рублей», — сказал Дмитрий Рогов.

По словам автоэксперта, в 2023 году очень много автомобилей клиенты заказывали из Китая. Среди популярных — Geely Monjaro, Li L7 и L9, а также Exceed RX.

«В следующем году предпочтения россиян в выборе авто из-за границы во многом будут зависеть от курса рубля и законотворчества, но, судя по ощущениям, ситуация вряд ли изменится в связи с видимой стабилизацией рынка», — подчеркнул Рогов.

Ранее стало известно, какие модели BMW и Volkswagen появятся в России в 2024 году.

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