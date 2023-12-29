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В России в декабре подешевели автомобили шести марок

В декабре шесть автобрендов снизили цены на машины в России

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«Москвич»

В России в декабре семь автопроизводителей обновили прайс-листы. Об этом сообщает портал «Автоновости дня». Шесть из них снизили цены на машины.

Так, автомобили «Москвич 3» подешевели в декабре на 100 тыс. рублей. Так называемая «Прямая выгода» в топовой комплектации «Комфорт» увеличилась со 100 до 200 тыс. рублей.

В декабре «Прямая выгода» появилась у китайского кроссовера Jetour Dashing, который стал доступнее на 150 тыс. рублей. Кроме того, за счет прямой выгоды на 200 тыс. рублей подешевели внедорожники Tank 300 и на 250 тыс. рублей машины Tank 500.

Автомобили Changan за счет дополнительной выгоды стали доступнее на 100 тыс. рублей. Три модели Geely — Emgrand, Coolray и Monjaro подешевели на 50 тыс. рублей.

Кроссоверы Haval F7 и F7x по «Прямой выгоде» можно купить в декабре на 150 тыс. дешевле.

Ранее сообщалось, что Китай в 2023 году стал главным экспортером авто в мире благодаря России.

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