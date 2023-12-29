В Госдуме посчитали неприемлемым желание страховщиков увеличить сроки ремонта по ОСАГО

Страховым компаниям нельзя разрешать увеличить сроки ремонта автомобилей в рамках договоров «автогражданки». Такое мнение в разговоре с «Газетой.Ru» высказал председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Здесь я категорически против – не вижу веских причин, чтобы затягивать работы и заставлять людей ждать машину из сервиса», — сказал Миронов.

Весной этого года в Совфеде рекомендовали повысить максимальный срок восстановления авто по страховке с 30 до 45 дней. В Минфине инициативу поддержали, однако сейчас предложение поставили на «паузу», писали «Известия» со ссылкой на источник на страховом рынке.

Увеличение максимального срока ремонта по ОСАГО затронет не только владельцев иномарок, но и водителей отечественных машин. О таком риске газету предупредил директор департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов. С поставкой запчастей европейских машин возникают сложности, однако страховщики под этим предлогом могут начать затягивать ремонт и российских автомобилей, указал он.

Ранее в Госдуме усомнились в разрешении ремонта по ОСАГО подержанными запчастями.