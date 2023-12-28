Стала известна причина неудачного покушения на владельца фабрики по производству яиц

Покушение на владельца крупнейшей птицефабрики в Воронежской области не удалось из-за ошибки киллера. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot. Отмечается, что Геннадий Ширяев сам сел за руль, а киллер стрелял в область заднего ряда, где обычно ездил бизнесмен.

По данным Shot, глава птицефабрики и экс-депутат областной думы Ширяев вечером 27 декабря ехал на своем Volkswagen по трассе «Курск — Саратов» в двух километрах от своего дома. Возле села Третьяки неизвестный дважды выстрелил по внедорожнику, после чего скрылся. Ширяев при этом не пострадал. В машине в этот момент он был один.

В настоящее время в Борисоглебском районе объявлен план «Перехват» — стрелявшего ищут. За два дня до покушения УФАС возбудила дело на компанию бизнесмена из-за роста цен на яйца.

До этого сообщалось, что ФАС России в декабре выявила повышение средневзвешенных оптово-отпускных цен на куриные яйца в Волгоградской области на 45-100% по сравнению с октябрем.

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