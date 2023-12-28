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В России предложили замедлить курьеров на электровелосипедах зимой

RT: Минтрансу предложили снизить скорость электровелосипедов до 5 км/ч зимой

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Евгений Одиноков/РИА Новости

В России предложили ограничить максимально допустимую скорость езды на электросамокатах и электровелосипедах зимой до 5 км/ч. Письмо с таким предложением на имя главы Минтранса Виталия Савельева составил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, сообщает RT.

Политолог обратил внимание, что с марта в России действуют ограничения для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ), которые среди прочего предусматривают ограничение скорости в 25% в пешеходных зонах. Однако эти ограничения не учитывают погодные условия, указал он, когда на тротуарах появляются обледенения, а из-за снега проезд по тротуарам затруднен.

В таких условиях движение со скоростью 25 км/ч может представлять угрозу для пользователей СИМ, в частности, курьеров служб доставки, и пешеходов, отметил Орлов.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативно-правовые акты в части снижения предельно допустимой скорости передвижения на средствах индивидуальной мобильности в зимний сезон до 5 км/ч — средней скорости движения потока граждан», — говорится в письме.

В ноябре этого года в ГИБДД Москвы заявили, что в столице необходимо ограничить скорость передвижения на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ) до 20 км/ч.

Ранее стало известно, что треть самокатчиков после столкновений покидают место происшествия.

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