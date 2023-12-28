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Марка Hongqi, которая обслуживает китайских чиновников, рассказала о планах в РФ

Компания Hongqi обновит модельный ряд в России в 2024 году

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Garry Lotulung/Garry Lotulung via Reuters Conne

В 2024 году китайский премиум-бренд Hongqi планирует представить новые поколения уже доступных на российском рынке моделей. Об этом сообщили в пресс-службе автопроизводителя, передает аналитическое агентство «Автостат».

Компания Hongqi вышла на рынок России в конце весны текущего года. В модельный ряд входят пять моделей: флагманский седан Hongqi H9, электрический кроссовер E-HS9, полноприводный кроссовер HS5 и седан H5, а также полноразмерный кроссовер HS7, продажи которого стартовали в декабре. Какие именно модели получат обновление в будущем году, не уточняется.

С мая текущего года Hongqi передала по заказам дилеров более 3,3 тыс. автомобилей. Бестселлером стал седан H5, тройку самых популярных моделей дополнили HS5 и E-HS9. В будущем году Hongqi планирует расширить количество дилерских центров в России с 20 до 35-40 и продать не менее 12 тыс. автомобилей.

Название Hongqi переводится с китайского как «красное знамя», бренд основан компанией FAW в 1958 году. Автомобили Hongqi используются в качестве представительских руководством КНР.

Ранее в России резко вырос выпуск легковых автомобилей.

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