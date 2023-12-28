Дед Мороз накинулся на водителя в Хабаровске и надавал тумаков

Мужчина, одетый в костюм Деда Мороза, подрался с водителем в Хабаровске. Об этом сообщает Telegram-канал «ДПС Контроль-ХабароVск». Инцидент произошел на улице Павла Морозова.

Судя по видео, на дороге произошло ДТП и участники конфликта вышли на проезжую часть поговорить. В одной из машин ехали Дед Мороз и Снегурочка. Во время разговора сказочный персонаж схватил за голову одного из водителей, повалил на асфальт и сел сверху. После этого подбежали прохожие, которые разняли дерущихся.

О том, чем закончился конфликт, не сообщается.

До этого стало известно, что под Самарой автобус с детьми перевернулся после столкновения с Lada Kalina. В момент столкновения в салоне автобуса находились восемь детей. Они, как и водители, не пострадали. Полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшей аварии.

Ранее водитель УАЗа получил ранения лица из-за прилетевшего в машину фейерверка.