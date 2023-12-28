В России резко выросло количество контрафактных автозапчастей

На российском рынке увеличилось количество контрафактных автомобильных запчастей. Об этом рассказал коммерческий директор компании «Автодок» Виталий Колисов, передает «Российская газета».

«В уходящем году до двух месяцев увеличились сроки поставок редких комплектующих, а также значительно выросло количество контрафактных изделий. Подделки чаще всего встречались среди оригинальных, известных европейских и японских производителей комплектующих и моторных масел», — рассказал Колисов.

По его словам, в продаже появились импортозамещенные масла и аккумуляторы, которые отличаются доступностью, хорошим качеством и стабильностью в поставках. В 2023 году россияне чаще всего покупали детали для техобслуживания — масла, фильтры, детали тормозной системы и подвески. В последние два месяца наибольшим спросом пользовались масла и аккумуляторы, преимущественно отечественного производства, отметил эксперт.

По данным Fit Service, в 2023 году россияне стали чаще отдавать предпочтение аналогам вместо оригинальных запчастей. Водители реже эксплуатируют свои автомобили, чтобы сэкономить на топливе и сберечь ресурс своих автомобилей.

Ранее стало известно, что в России на четверть выросли цены на услуги автосервисов.