В Самарской области на дороге перевернулся автобус со школьниками

В Самарской области автобус, перевозивший детей, попал в ДТП. Об этом сообщает 63.ru со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

«Примерно в 09:14 на автодороге Челно-Вершины — Шалмка — Нурлат водитель — женщина 1997 года рождения на Lada Kalina столкнулся со школьным автобусом ПАЗ, который следовал в попутном направлении. В результате автобус съехал в кювет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в момент столкновения в салоне автобуса находились восемь детей. Они, как и водители, не пострадали. Полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшей аварии.

До этого стало известно, что в Москве неизвестный угнал с автомойки люксовый кроссовер Lamborghini Urus, покатался на нем и оставил на соседней улице. Выяснилось, что неизвестный стащил ключ от Lamborghini из шкафа на автомойке и до утра дрифтовал на парковке бизнес-центра, после чего оставил машину и скрылся. Повреждений угнанный автомобиль не получил.

Ранее водитель УАЗа получил ранения лица из-за прилетевшего в машину фейерверка.