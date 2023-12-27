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Отец и сын избили сотрудника ДПС за арест машины

В Иркутской области отец и сын сломали нос сотруднику ДПС за арест авто

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В Ангарске Иркутской области отец и сын избили сотрудника ДПС, который отправил их машину на штрафстоянку. Об этом сообщает ren.tv со ссылкой на собственный источник информации.

Отмечается, что автомобиль Toyota Mark II 21-летнего местного жителя поставили на штрафстоянку в конце ноября. Полицейские заподозрили, что у машины фальшивые номерные знаки. Спустя месяц молодой человек вместе со своим отцом встретили в автосервисе инспектора, который конфисковал машину.

Мужчины избили сотрудника полиции. В результате у него диагностирована травма головы, сломан нос, есть рваная рана на лбу и другие повреждения. После драки отец и сын скрылись, однако полиция остановила машину со злоумышленниками в соседнем микрорайоне. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

До этого стало известно, что пассажирский автобус перевернулся в Выборгском районе Санкт-Петербурга. ДТП с участием снегоуборочной машины и рейсового автобуса произошло на Суздальском проспекте. В результате столкновения общественный транспорт перевернулся на бок. В момент аварии в салоне находилось не менее 20 человек.

Пассажиры покинули салон через стекло аварийного выхода, серьезно никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что казанский таксист трогал грудь спящей пассажирки.

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