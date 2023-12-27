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Пассажирский автобус перевернулся после столкновения с коммунальным автомобилем

В Петербурге автобус перевернулся после ДТП со снегоуборочной машиной

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Shutterstock

Пассажирский автобус перевернулся в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

Отмечается, что ДТП с участием снегоуборочной машиной и рейсового автобуса произошло на Суздальском проспекте. В результате столкновения общественный транспорт перевернулся на бок. В момент аварии в салоне находилось не менее 20 человек.

Пассажиры покинули салон через стекло аварийного выхода, серьезно никто не пострадал.

До этого в Санкт-Петербурге на Приморском шоссе сгорел автобус. Автобус загорелся в правом ряду, водитель успел остановить машину. Пожар начался в моторном отсеке, который находится сзади. Дым также выходил из люка на крыше автобуса. Прибывшие пожарные потушили возгорание.

Кроме того, в Тольятти водитель такси душил молодого пассажира за то, что тот не заплатил за проезд. После этого таксист отобрал телефон у пассажира и уехал.

Ранее сообщалось, что казанский таксист трогал грудь спящей пассажирки.

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