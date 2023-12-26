Автомобили не попали в список льготного экспорта из Ирана по соглашению о торговле

Автомобили не включены в перечень товаров, в отношении которых предусмотрена либерализация таможенных пошлин в рамках соглашения о свободной торговле стран ЕАЭС с Ираном. Об этом «Газете.Ru» сообщил источник в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«Новое соглашение предусматривает либерализацию таможенных пошлин в отношении широкой номенклатуры промышленных товаров. При этом наиболее чувствительная продукция, к числу которой относятся легковые автомобили, не была включена в перечни товаров, в отношении которых предусмотрена либерализация условий ввоза», — рассказал собеседник «Газеты.Ru» в комиссии ЕЭК.

В понедельник страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали полноформатное соглашение о свободной торговле с Ираном, церемония прошла в Санкт-Петербурге. Соглашение придет на смену временным договоренностям, которые действовали с 2019 года. Стороны ожидают значительного роста поставок продовольственной и промышленной продукции, что должно привести к увеличению товарооборота втрое (до $18-20 млрд в течение пяти-семи лет).

Предполагается также, что снижение пошлин на компоненты поможет облегчить локализацию производств. В ЕАЭС входят пять стран: Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о беспошлинном доступе товаров ЕАЭС на рынок Ирана.