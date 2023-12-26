«Урал» представил арктический автопоезд для езды в -50°С

Автозавод «Урал» завершил испытания арктического автопоезда с транспортируемым функциональным модулем. В 2024 году планируется начать подготовку к его серийному производству, сообщили в пресс-службе компании.

Арктический автопоезд создан для эксплуатации в районах со слабо развитой дорожной сетью при низких температурах (до -50°С). Без специальной подготовки машина может преодолевать водные преграды глубиной до 1,3 метра. Она состоит из седельного тягача с колесной формулой 6х6 и полуприцепа с активным приводом колес мощностью 72 кВт (98 л.с.), который подключается при необходимости.

Привод питается от собственной дизель-генераторной установки мощностью 100 кВт, размещенной в заднем модуле полуприцепа. Энергоустановка также может выполнять роль мини-электростанции для питания внешнего оборудования (например, осветительных установок, при работе на местах чрезвычайных ситуаций). Тягач оснащен электрической лебедкой с тяговым усилием до 8 тонн. Основной и дополнительный топливный баки позволяют проехать не менее 500 км.

Автопоезд может стать базой для создания передвижных функциональных комплексов (медицинских, учебных или общественного питания), а также для монтажа спецоборудования при выполнении производственных задач, отметили на заводе. Автопоезд можно вывести на дороги общего пользования при смещении или демонтажа элементов и замены колес.

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