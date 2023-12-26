Двое злоумышленников расстреляли проезжавшую мимо машину в Ингушетии

В Ингушетии задержали мужчин, расстрелявших машину с водителем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Отмечается, что двое мужчин расстреляли автомобиль, который ехал по Карабулаку. Водителя ранило в руку, нападавшие уехали. Был объявлен план «Перехват», машину злоумышленников заметили на посту ДПС у Нестеровского, на требование остановиться они начали отстреливаться и ранили прохожего.

Полиция открыла огонь из табельного оружия. Остановила погоню только чужая машина, в которую влетел автомобиль злоумышленников. Внутри нашли балаклавы, резиновые дубинки, рации, ножи, учебную гранату и травматический пистолет, переделанный в боевой. Пострадавшие в больнице, преступников задержали.

До этого стало известно, что двое мужчин пытались скрыться от сотрудников «Росгвардии» на автомобиле и устроили массовое ДТП в Москве. Машину удалось остановить только после нескольких предупредительных выстрелов из табельного оружия. Злоумышленники задержаны и переданы сотрудникам полиции.

Ранее сообщалось, что мужчина угнал машину ГИБДД, пока на него оформляли протокол.