Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пьяный полицейский объяснил, почему выпил и сел за руль

В Крымске пьяный полицейский едва не попал в ДТП на служебном авто

close
100%
«Kub Mash»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Kub Mash»

В Крымске нетрезвый полицейский едва не устроил аварию на служебном автомобиле, а потом объяснил, что алкоголем лечил больное сердце. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Местные жители заметили виляющий полицейский автомобиль в полдень на пересечении улиц Ленина и Адагумской. Очевидцы пожаловались на водителя, который был в полицейской форме.

Выяснилось, что за рулем находился оперативный сотрудник Владимир. Полицейский рассказал коллегам, что на работе возникли проблемы с сердцем, поэтому он выпил таблетки и запил их спиртным. Однако, как заявил Владимир, за руль в нетрезвом состоянии он не садился. Медосвидетельствование подтвердило, что в его крови был алкоголь. Назначена служебная проверка.

Ранее в Москве водитель повредил несколько авто, уходя от погони.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами