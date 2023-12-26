Пьяный полицейский объяснил, почему выпил и сел за руль

В Крымске нетрезвый полицейский едва не устроил аварию на служебном автомобиле, а потом объяснил, что алкоголем лечил больное сердце. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Местные жители заметили виляющий полицейский автомобиль в полдень на пересечении улиц Ленина и Адагумской. Очевидцы пожаловались на водителя, который был в полицейской форме.

Выяснилось, что за рулем находился оперативный сотрудник Владимир. Полицейский рассказал коллегам, что на работе возникли проблемы с сердцем, поэтому он выпил таблетки и запил их спиртным. Однако, как заявил Владимир, за руль в нетрезвом состоянии он не садился. Медосвидетельствование подтвердило, что в его крови был алкоголь. Назначена служебная проверка.

Ранее в Москве водитель повредил несколько авто, уходя от погони.