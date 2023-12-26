В России предрекли Mercedes и BMW уход в историю

Мировые автомобильные концерны, такие как Mercedes и BMW, через 10 лет могут уйти в историю. Такое мнение высказал помощник президента Российской Федерации Максим Орешкин в интервью изданию «Эксперт».

По его словам, сейчас много разговоров о том, что китайский автопром захватывает российский рынок, однако это происходит и в других странах мира. Китаю удалось занять лидирующие позиции в экспорте автомобилей, отметил Орешкин.

«Я не удивлюсь, если через десять лет такие компании, как Mercedes и BMW, уйдут в историю», — сказал помощник российского лидера.

Орешкин считает, что упоминаемые марки продолжат существовать как бренды, но повторят судьбу проданной в Китай Volvo, то есть, их автомобили фактически перестанут быть европейскими.

На этой неделе сообщалось, что самой популярной китайской моделью на российском вторичном авторынке в ноябре этого года стал кроссовер Chery Tiggo.

Всего за последний осенний месяц перепродажи Chery Tiggo составили 803 ед. Второе место занял седан Lifan Solano (673 ед.). Третьим по популярности стал внедорожник Great Wall Hover (606 ед).

Ранее был составлен портрет среднестатистического покупателя китайского автомобиля в РФ.