Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено спустя почти час после перекрытия. Об этом сообщается в Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.

Сообщение о том, что движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто, поступило во вторник в 2:31 мск.

До этого над Феодосией произошли громкие взрывы. Предварительной причиной взрывов названа работа средств противовоздушной обороны. Сообщается о хлопках в районе городского порта и следах дыма в небе над городом.

До этого на Крымскому мосту перекрыли движение автотранспорта. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

21 декабря Крымский мост перекрыли из-за работы системы противовоздушной обороны (ПВО).

7 ноября российская система ПВО уничтожила и перехватила 17 БПЛА над Черным морем. Обломки от одного из сбитых БПЛА упали на крышу частного дома в Андреевке.

Ранее в Крыму произошли взрывы.