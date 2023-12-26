Стало известно, какие детали чаще всего ломались в автомобилях в России в 2023 году

Большинство россиян заявили о росте цен на ремонт автомобилей в 2023 году по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказали эксперты сервиса «Автотека» (проект «Авито») и digital-агентства Kodix, исследование есть у «Газеты.Ru».

Сразу 89% опрошенных обеими компаниями россиян отметили, что в этом году ремонт машины стал для них дороже, чем в прошлом. Для 64% респондентов эти затраты обошлись значительно дороже, и лишь 6% не ощутили роста цен. Большинство россиян (61%) потратили на ремонт автомобиля в 2023 году не более 30 тыс. рублей, 35% граждан заплатили не более 150 тыс. рублей.

Чаще всего в 2023 году россияне сталкивались с неисправностями подвески и колес. Следом по количеству неисправностей идут проблемы с кузовом и лакокрасочным покрытием, также возникали поломки двигателя и выхлопной системы, чуть реже случался выход из строя электроники, мультимедийной системы и освещения.

Отмечается, что почти треть россиян владеют своим автомобилем более 10 лет. Четверть опрошенных — от пяти до 10 лет. Каждый пятый автомобилист ездит на одной машине от трех до пяти лет, примерно столько же владеют автомобилем от года до трех лет. Только 7% приобрели транспортное средство в 2023 году. В опросе приняли участие 10 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 55 лет по всей России.

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