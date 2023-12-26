Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, какие детали чаще всего ломались в автомобилях в России в 2023 году

«Автотека»: чаще всего в 2023 году россияне ремонтировали подвеску и колеса

close
100%
Алексей Майшев/РИА Новости

Большинство россиян заявили о росте цен на ремонт автомобилей в 2023 году по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказали эксперты сервиса «Автотека» (проект «Авито») и digital-агентства Kodix, исследование есть у «Газеты.Ru».

Сразу 89% опрошенных обеими компаниями россиян отметили, что в этом году ремонт машины стал для них дороже, чем в прошлом. Для 64% респондентов эти затраты обошлись значительно дороже, и лишь 6% не ощутили роста цен. Большинство россиян (61%) потратили на ремонт автомобиля в 2023 году не более 30 тыс. рублей, 35% граждан заплатили не более 150 тыс. рублей.

Чаще всего в 2023 году россияне сталкивались с неисправностями подвески и колес. Следом по количеству неисправностей идут проблемы с кузовом и лакокрасочным покрытием, также возникали поломки двигателя и выхлопной системы, чуть реже случался выход из строя электроники, мультимедийной системы и освещения.

Отмечается, что почти треть россиян владеют своим автомобилем более 10 лет. Четверть опрошенных — от пяти до 10 лет. Каждый пятый автомобилист ездит на одной машине от трех до пяти лет, примерно столько же владеют автомобилем от года до трех лет. Только 7% приобрели транспортное средство в 2023 году. В опросе приняли участие 10 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 55 лет по всей России.

Ранее россиянам рассказали о рисках при вдыхания паров незамерзайки.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами