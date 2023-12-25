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Новые Lada Vesta Sportline отправили дилерам в режиме секретности

Дилеры Lada начали получать новые Vesta Sportline в режиме секретности

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АВТОВАЗ

«Лада Спорт», дочерняя фирма «АвтоВАЗа», начала отгружать дилерам Lada Vesta Sportline в кузове универсал. Об этом сообщает Telegram-канал «Автопоток» со ссылкой на источник в автогиганте.

Для соблюдения секретности до официального старта продаж Vesta SW Sportline перевозят в закрытых полуприцепах по три автомобиля за раз, говорится в сообщении. Спорт-универсалы пока выпускают только в черном и белом вариантах окраски кузова. Предполагается, что старт продаж SW Sportline состоится в ближайшие недели.

Lada Vesta SW Sportline оснастили бензиновым двигателем объемом 1,6 литра мощностью 118 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Максимальная скорость составляет 190 км/ч, разгон до «сотни» занимает 10,9 секунды. Автомобиль отличается уменьшенным дорожным просветом и перенастроенной подвеской с другими амортизаторами. Также новинка получила обвес с красными горизонтальными вставками, спойлер, выхлопную систему с двумя патрубками, 17-дюймовые диски и черную глянцевую крышу с «плавником».

Сейчас у дилеров доступны только седаны Vesta Sportline, чьи продажи стартовали в начале ноября текущего года.

Ранее на площадке дилера в Тольятти появились десятки новых Lada X-Cross 5.

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