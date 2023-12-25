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Автомобили Lada получат специальную версию

Мантуров: «АвтоВАЗ» выпустит 700 автомобилей Lada для инвалидов

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LADA

В 2023 году «АвтоВАЗ» поставит около 700 автомобилей в специальной модификации для инвалидов. Об этом рассказал вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, сообщает РИА Новости.

По словам Мантурова, автомобили Lada для людей с ограниченными возможностями подготовят по заказу Фонда социального страхования.

«Автомобили для маломобильных граждан — это достаточно узкий сегмент рынка, при этом такие транспортные средства в серийном производстве имеют свои конструктивные особенности, и объемы их выпуска важно корректно интегрировать в общие планы», — отменил глава Минпромторга.

Производственный план «АвтоВАЗа» на 2024 году увеличился почти на четверть, в будущем году планируется выпустить около 500 тыс. автомобилей Lada, рассказывал Мантуров. До конца нынешнего года «АвтоВАЗ» планировал выпустить 400 тыс. автомобилей, но по словам президента компании Максима Соколова, из-за санкций снова произошел сбой логистических и финансовых цепочек, поэтому план может быть скорректирован на 10% в сторону уменьшения.

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