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Продажи автомобилей в России по итогам 2023 года увеличатся на 50%

Мантуров: по итогам 2023 года в России будет продано 1,2 млн автомобилей

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Ожидается рост продаж новых автомобилей в России за 2023 год на 50%, до 1,2 млн штук. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера — главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

«Один из основных драйверов – это автопром, где ожидается увеличение объемов рынка более чем на 50%. Рынок в целом, по всем категориям, будет около 1,2 млн автомобилей, порядка миллиона придется на легковые», — сказал Мантуров.

До этого в Минпромторге заявили, что российский авторынок начнет восстанавливаться и в 2024 году уровень продаж может достигнуть 1,3 млн единиц. В ведомстве отметили, что в 2026 году объем продаж будет соответствовать среднегодовому объему продаж в 2015–2021 годах. Начиная с 2027 года рынок будет постепенно расти на 1% в год. Таким образом, к 2030 году авторынок РФ выйдет на уровень 1,8 млн автомобилей в год, а к 2035 году объем продаж составит 1,9 млн автомобилей в год.

Ранее сообщалось, что Минпромторг рассматривает возможность ужесточения локализации электромобилей.

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