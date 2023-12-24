Женщина перепутала педали и въехала в здание пекарни, пробив витрину

В Ростове-на-Дону женщина за рулем Mercedes-Benz протаранила витрину пекарни. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, который опубликовал кадры с места происшествия от очевидца.

Инцидент произошел в Аксайском районе. На кадрах с места происшествия видно, что Mercedes-Benz полностью заехал в здание, выбив двери и стеклянную конструкцию. По предварительным данным, водитель белого кроссовера столкнулась с другим автомобилем, после чего врезалась в здание на улице Малахитовой.

По словам очевидцев, авария произошла потому, что женщина перепутала педали. О пострадавших не сообщается.

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